Более 500 домовладений подключат к газу в Воскресенске в 2026 году

В Воскресенске в рамках социальной догазификации в 2025 году исполнено 499 договоров о технологическом присоединении. На 2026 год запланировано выполнение 519 подключений.

В округе проводятся проектно-изыскательские работы по газификации в деревне Берендино, также запланированы работы в деревнях Субботино, Глиньково и Бочевино.

В Московской области для льготных категорий граждан действует расширенная программа социальной газификации. Она предусматривает не только бесплатное подведение газа к границам участка, но и компенсацию расходов на работы внутри него, а также выплату до 80 тысяч рублей на приобретение необходимого оборудования.

Воспользоваться программой могут многодетные семьи, участники и ветераны боевых действий и члены их семей, отдельные категории пенсионеров, инвалиды I группы, семьи с детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны.

За пять лет реализации программы социальной газификации в Московской области к газу подключили 95 тысяч домовладений. Доступ к природному газу получили 256 тысяч жителей региона.