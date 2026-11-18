В Химках завершился межрегиональный форум развития институтов гражданского общества. Заключительный день мероприятия прошел 13 ноября и объединил представителей 11 регионов России, экспертов МГИМО, общественных палат и органов власти.

Организаторами выступили Общественная палата Московской области и МГИМО МИД России. Участники обсудили изменения общественных настроений, межнациональные отношения, взаимодействие государства и граждан, а также поддержку семьи и сохранение традиционных ценностей.

В деловой программе выступили директор Центра исследований политических элит МГИМО Евгений Минченко, эксперт по международным отношениям Сергей Маркедонов и декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. Они затронули вопросы политических процессов, общественной солидарности и роли общественных институтов в решении региональных проблем.

Отдельную дискуссию посвятили духовно-нравственным ценностям, демографическому развитию и преемственности поколений. В ней приняли участие представители профильных комиссий Общественной палаты Подмосковья.

После деловой программы гости посетили Новоиерусалимский монастырь и сыроварню Олега Сироты.

Форум проходил два дня — 12 и 13 ноября. Его участники обменялись региональными практиками и обсудили перспективы сотрудничества общественных организаций и государственных структур.