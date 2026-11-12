Спортивную программу для детей провели в Воскресенске

Мероприятие организовали сотрудники центра культуры и досуга «Москворецкий» 11 ноября. Участниками стали воспитанники комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский».

В парке «Москворецкий» под веселую музыку дети сделали разминку и поучаствовали в подвижных играх, а вечером программа продолжилась состязаниями на меткость и ловкость.

Учреждения культуры округа проводят разнообразные программы для детей. Методисты структурных подразделений организуют выездные инклюзивные и развлекательные мероприятия для воспитанников социальных центров, а также развивающие и познавательные программы для школьников.

Новый цикл познавательных программ «Маршрут построен» запустил дворец культуры «Цементник». Школьники в роли ученых изучают все — от доисторических эпох до тайн метро.

Первая встреча прошла 10 ноября и была посвящена музейному делу: ученики Воскресенской кадетской школы познакомились с историей мировых и российских музеев, разобрались в жанрах живописи и узнали о коллекции петровской Кунсткамеры.

К воспитанникам Воскресенского реабилитационного центра «Преодоление» пришла команда из дворца культуры «Цементник», чтобы научить ребят настоящей дружбе.

10 ноября методисты дворца культуры «Юбилейный» провели в школе «Вектор» игровую программу «С днем варенья!». 11 ноября в школе «Вектор» прошел познавательный час, на котором школьники познакомились с философией оригами и освоили технику складывания бумаги.

Тесное сотрудничество учреждений культуры с образовательными и социальными организациями делает досуг юных жителей округа ярким, полезным и доступным.