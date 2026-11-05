Мособлводоканал устранил более 210 засоров канализации за неделю

Специалисты Мособлводоканала за неделю устранили 217 засоров на сетях водоотведения. Работы проводились во всех муниципалитетах, которые обслуживает предприятие. Выезды для устранения подобных неисправностей организуют ежедневно.

Для поддержания пропускной способности трубопроводов более 50 водоканалов проводят их регулярную промывку. Как сообщил министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев, это помогает предупреждать образование засоров и защищать сети от коррозии.

Многие закупорки невозможно устранить вручную. В таких случаях коммунальщики используют специальную технику — каналопромывочные машины и илососы.

Одной из причин засоров становится неправильное использование канализации. В трубы попадают влажные салфетки, ватные палочки, средства личной гигиены, пищевые отходы, строительные смеси и наполнитель для кошачьих туалетов. Эти предметы и материалы не растворяются в воде и скапливаются внутри трубопроводов.