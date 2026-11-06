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    Мособлдума представила график приема жителей в ноябре и декабре

    Административно-деловой центр «Новатор»
    Фото: Административно-деловой центр «Новатор»/Медиасток.рф

    Московская областная дума опубликовала расписание личных приемов жителей на ноябрь и декабрь 2026 года. За два месяца запланировано 16 встреч: шесть состоятся в ноябре и еще десять — в декабре.

    Московская областная Дума опубликовала расписание личных приемов жителей на ноябрь и декабрь 2026 года. За два месяца запланировано 16 встреч: шесть состоятся в ноябре и еще десять — в декабре.

    Обратиться со своими вопросами к представителям регионального парламента можно по вторникам и средам. Приемы проведут заместители председателя Мособлдумы, руководители профильных комитетов и глава аппарата.

    Для посещения необходима предварительная запись. Оформить ее можно по телефону 8 (495) 594-94-94 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, по пятницам — до 16:45. Также доступна электронная запись через личный кабинет на официальном сайте Мособлдумы.

    Приемная находится в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, дом 1, здание контрольно-пропускного пункта.

    Ознакомиться с полным графиком встреч можно на сайте регионального парламента.

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