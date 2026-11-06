Мособлдума представила график приема жителей в ноябре и декабре

Московская областная дума опубликовала расписание личных приемов жителей на ноябрь и декабрь 2026 года. За два месяца запланировано 16 встреч: шесть состоятся в ноябре и еще десять — в декабре.

Московская областная Дума опубликовала расписание личных приемов жителей на ноябрь и декабрь 2026 года. За два месяца запланировано 16 встреч: шесть состоятся в ноябре и еще десять — в декабре.

Обратиться со своими вопросами к представителям регионального парламента можно по вторникам и средам. Приемы проведут заместители председателя Мособлдумы, руководители профильных комитетов и глава аппарата.

Для посещения необходима предварительная запись. Оформить ее можно по телефону 8 (495) 594-94-94 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, по пятницам — до 16:45. Также доступна электронная запись через личный кабинет на официальном сайте Мособлдумы.

Приемная находится в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, дом 1, здание контрольно-пропускного пункта.

Ознакомиться с полным графиком встреч можно на сайте регионального парламента.