Организацию платной парковки на Рождественской улице обсудили в Люберцах

Встреча прошла 9 ноября с участием заместителя главы округа Александра Сорокина и сотрудников управления транспорта и организации дорожного движения. Решение предложено для устранения проблемы с парковкой транзитного и большегрузного транспорта.

Ранее от жителей многоквартирных домов жилого комплекса «1-й Лермонтовский» на улице Рождественской неоднократно поступали жалобы на то, что парковочные места занимают большегрузы и транзитный транспорт.

На встрече жители рассказали о сложностях с парковкой во дворах и внесли свои предложения. Участники обсудили возможные варианты и договорились о дальнейшей совместной работе. Для рассмотрения инициатив будет создана рабочая группа.

«Мы услышали все предложения и взяли их в работу. Платная парковка на улице Рождественской — вынужденная, но необходимая мера: дворы должны оставаться в распоряжении жителей, а не транзитного транспорта», — отметил Александр Сорокин.

Он также добавил, что нововведение не затронет парковочное пространство во дворах, а для жителей домов на этой улице предусмотрено льготное резидентское разрешение.

Введение зоны платной парковки на улице Рождественской планируется с 2027 года. Она не затронет парковочное пространство во дворах. Размер платы составит 35 рублей в час для легкового транспорта.

Для жителей многоквартирных домов по этой улице предусмотрено резидентское разрешение стоимостью 1500 рублей в год, бесплатное в ночное время — с 20:00 до 08:00.

Жители примут участие в заседании комиссии по безопасности дорожного движения, где рассмотрят их предложения.