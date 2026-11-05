Дороги Чехова обработали ото льда
Заморозки пришли в Подмосковье 4 ноября. Ожидается, что ночью на дорогах местами образуется гололедица. В ряде округов региона улицы уже обработали соляной смесью. Такие работы прошли в Чехове.
В ночь на 5 ноября синоптики спрогнозировали заморозки до -1 градуса. В рамках подготовки к непогоде коммунальные службы Подмосковья начали обрабатывать дороги ото льда.
В Чехове по улицам проехали спецмашины, при помощи которых территорию посыпали солью.
Ранее синоптики объявили в Московском регионе желтый уровень погодной опасности.