Подмосковье сохраняет лидерство в России по выпуску жареного кофе и напитка без кофеина. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, за первые восемь месяцев года предприятия региона произвели 13,5 тысячи тонн продукции.

Объем выпуска оказался на 7,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. На Подмосковье пришлось 20,9% общероссийского производства и 41,1% выпуска в Центральном федеральном округе.

По итогам 2025 года региональные предприятия произвели 20,9 тысячи тонн жареного кофе и кофе без кофеина.

Рост показателей обеспечивают крупные производители пищевой продукции, в том числе «Московская кофейня на паяхъ», «МАЙ» и компания «Продукт-сервис». Их производственные мощности позволяют увеличивать выпуск и одновременно поддерживать качество продукции.

Сырье для производства в Подмосковье не выращивают — регион специализируется на переработке, обжарке и фасовке зерен.

Основу мирового рынка составляют два вида кофе — арабика и робуста. На арабику приходится около 60% урожая: для нее характерны более мягкий вкус, выраженный аромат и легкая кислинка.

Доля робусты составляет примерно 40%; этот сорт отличается более насыщенным и горьким вкусом и содержит примерно вдвое больше кофеина.