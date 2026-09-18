В Подмосковье почти 2,7 тысячи волонтеров помогут жителям на выборах депутатов

В Подмосковье избирателям на выборах депутатов будут помогать примерно 2,7 тысячи волонтеров. Об этом сообщил пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД России и МОД «Выборы 2026».

«Это активисты регионального движения „Волонтеры Подмосковья“, которые прошли конкурсный отбор и специальное обучение», — заявили в пресс-центре.

Всего на площадки «Волонтеры Подмосковья» и Добро.РФ поступили 3 700 заявок из всех муниципалитетов области. Отобрали около 2 700 добровольцев: 1 500 из них направили на избирательные участки с самым большим потоком людей, еще 1 200 зачислили в оперативный резерв.

Добровольцы при необходимости будут помогать на участках людям преклонного возраста, гражданам с ограниченными возможностями, людям с инвалидностью, а также мамам и папам с детьми.

Ради удобства избирателей на региональном портале госуслуг создали сервис «Волонтеры на избирательном участке».