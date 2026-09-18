Благоустройство зон отдыха обсудили на Общественном совете в Люберцах

За последние три года в Люберцах благоустроили и создали больше 20 парков и скверов. О том, как сегодня развиваются общественные пространства и что еще предстоит сделать, говорили на встрече Общественного совета парков.

В городском округе восемь парков, два из которых находятся на реконструкции. Продолжается и благоустройство карьеров. Наташинский парк, на территории которого прошла встреча, остается одной из главных точек притяжения жителей. Здесь регулярно проходят спортивные и культурные мероприятия, а скоро появятся новые пространства для семейного отдыха, которыми можно будет пользоваться и в прохладное время года.

Такие встречи проводят регулярно. Члены Общественного совета оценивают уже выполненные работы, собирают обращения жителей и берут на контроль проблемные вопросы. Один из примеров — благоустройство Малаховского озера: водоем очистили, сейчас завершают работы на мосту.

Главная задача — чтобы после реконструкции территории не просто меняли внешний вид, а действительно становились местом, куда жители хотят возвращаться. И подобные встречи помогают быстрее находить решения и делать зеленые зоны лучше уже с учетом пожеланий самих люберчан.