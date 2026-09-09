В Подмосковье спасатели вывели из леса заблудившуюся грибницу

Сотрудники Мособлпожспаса вывели из леса 47-летнюю женщину, которая заблудилась во время сбора грибов неподалеку от деревни Пагубино в Волоколамском округе Московской области. Об этом сообщала пресс-служба ведомства.

Женщина обратилась за помощью по номеру 112 около 16:00. К месту происшествия направились сотрудники 203-й пожарно-спасательной части. По дороге специалисты установили с ней связь и начали координировать поиски.

После прибытия спасатели стали обследовать лесной массив. Они подавали звуковые сигналы и ориентировались на ответ потерявшейся женщины.

Поиски осложнялись тем, что заряд ее мобильного телефона быстро сокращался. Спасатели опасались потерять связь до того, как определят ее местонахождение. Спустя час специалисты обнаружили женщину и вывели ее из леса. Она не пострадала и в медицинской помощи не нуждалась.

Ранее в лесу под Одинцовом нашли заблудившуюся женщину с пятилетней внучкой.