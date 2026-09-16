Цикл антинаркотических мероприятий проведут в округе Пушкинский

В городском округе Пушкинский стартовал цикл ежегодных мероприятий на антинаркотическую тему «Линия жизни, мое здоровье — моя ценность». Первым событием стал квест, который прошел 15 сентября в парке Серебрянка и объединил школьников из образовательных комплексов Пушкино.

Поприветствовать участников пришла заместитель главы округа Ольга Жданова. «В Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске мы проводим подобные мероприятия для ребят. Форматы квеста, игр, таких веселых, живых лекций, на которых мы рассказываем о здоровом образе жизни, ну и, конечно же, безусловно, о вреде наркотических веществ», — рассказала она. Организаторами выступили волонтеры Подмосковья, молодежный центр «Точка притяжения» совместно с отделом по работе с молодежью Комитета по образованию.

Ольга Жданова подчеркнула важность профилактической работы именно в школьном возрасте: «Именно в школьном возрасте важно доносить ребятам о последствиях употребления алкоголя, запрещенных веществ и никотина. Даже если один раз попробуешь, можешь стать зависимым, и многие ребята это понимают». Согласно статистике, возраст первой пробы психоактивных веществ у подростков составляет 12–13 лет, при этом до 50% юношей и 30% девушек старших классов имеют опыт употребления. Задача семьи и общества — уберечь ребят от пагубных привычек.

Антинаркотический квест проводится в округе уже много лет. Он постоянно совершенствуется: меняются этапы, добавляются новые информация и активности. Неизменной остается цель — уберечь молодежь от пагубного влияния запрещенных веществ и приобщить к спорту и здоровому образу жизни.

Квест состоит из нескольких станций: скорость, смелость, интеллект, смекалка и помощь друга. Ребята соревнуются, проходя задания от станции к станции, а в конце тройку победителей ждет награждение. Остальные участники получают почетные грамоты. Одним из заданий, например, является написание послания себе будущему с четкой целью, для достижения которой необходимо хорошо учиться, успешно сдать ЕГЭ и поступить в вуз мечты. Это мотивирует школьников мобилизовать силы на учебу и здоровые привычки.