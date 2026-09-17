Студенческий форум прошел в Химках

15 сентября в Российской международной академии туризма состоялся студенческий форум «Курсом лидера». Участники обсудили карьерные перспективы, доступные меры поддержки и возможности вовлечения в жизнь Химок и Подмосковья.

Командные испытания, ярмарка направлений от «Молодой гвардии» и проектная сессия вошли в программу.

Ректор Российской международной академии туризма Евгений Трофимов, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и муниципальный депутат Артур Каримов обратились к присутствующим с приветственным словом.

«Такие встречи помогают увидеть точки роста, обменяться идеями и понять, как знания применять на практике. Мы готовы поддерживать инициативы студентов и создавать условия для их развития», — отметил ректор Российской международной академии туризма Евгений Трофимов.

В ходе встречи участникам рассказали о мерах поддержки, возможностях трудоустройства и направлениях для самореализации. Особое внимание уделили участию молодежи в общественной жизни и развитии города. Студенты также смогли задать вопросы спикерам.

«Уже в студенческие годы можно пробовать себя в разных проектах, брать ответственность и получать первый опыт. В Химках для этого есть возможности: ребята участвуют в городских инициативах, предлагают собственные идеи и получают поддержку в их реализации», — отметил председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Практическая часть форума была посвящена командной работе: студенты прошли веревочный курс с заданиями на коммуникацию и взаимодействие, посетили интерактивные площадки и ознакомились с направлениями деятельности «Молодая Гвардия Единой России».

Знаковым событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между «Молодой Гвардией» и Российской международной академии туризма. Партнерство позволит проводить совместные мероприятия, поддерживать студенческие инициативы и развивать сообщество академии.