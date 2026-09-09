Депутат Госдумы Чаплин напомнил о процедуре признания дачи жилым домом

Собственники садовых домов могут перевести их в статус жилых, если здания соответствуют требованиям для постоянного проживания. Это позволяет зарегистрироваться в доме и необходимо для участия в программе социальной догазификации СНТ, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Если объект был зарегистрирован до 2019 года как жилой дом или жилое строение, отдельно оформлять его статус не требуется — он уже признается жилым.

Для перевода дача должна быть капитальной и безопасной, а назначение земельного участка — позволять строительство жилого дома. В здании должны быть отопление, вентиляция, электричество, водоснабжение и канализация. Для одно- и двухэтажных домов в населенных пунктах, где нет централизованных сетей, наличие водопровода и канализации не является обязательным.

Собственнику необходимо заказать техническое обследование у специалиста, состоящего в соответствующей саморегулируемой организации. Получив заключение, нужно подать заявление в администрацию или МФЦ, указав кадастровые номера дома и земельного участка. При наличии обременения также понадобится нотариальное согласие его обладателя.

«Решение принимают за 45 календарных дней и направляют в течение трех рабочих. Затем администрация передает сведения в ЕГРН», — сказал Чаплин.

Перевести садовый дом в жилой нельзя, если он расположен в зоне затопления или подтопления либо на участке, где размещение жилого дома запрещено. Если обследование выявит опасные конструкции, сначала потребуется ремонт или реконструкция.