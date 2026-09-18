Онлайн-ярмарка вакансий в сфере услуг пройдет в Подмосковье 24 сентября

24 сентября Кадровый центр Подмосковья проведет онлайн-ярмарку трудоустройства в сфере услуг. Во время прямого эфира работодатели представят вакансии для жителей региона, которые ищут работу или хотят развиваться в профессии. Участники смогут задать вопросы представителям компаний и записаться на собеседование.

В ярмарке примут участие «Мострансавто», «РЖД», «Мираторг», «Бэст Прайс», «Деловые Линии» и Московский загородный клуб Moscow Country Club.

Компании предложат работу в сфере транспорта, логистики, торговли, производства, гостиничного бизнеса и клиентского обслуживания. Среди вакансий — водитель автобуса, машинист, инженер, менеджер по работе с клиентами, продавец-кассир, администратор, кладовщик и официант.

Представители работодателей расскажут об условиях работы и требованиях к кандидатам, а также ответят на вопросы зрителей. Отдельно пройдет выступление эксперта о гибких навыках, необходимых для профессионального роста и развития карьеры.

Онлайн-ярмарка состоится 24 сентября с 12:00 до 14:00. Участие бесплатное. Трансляция будет доступна во «ВКонтакте» и на RUTUBE.