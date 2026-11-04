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    Концерт к Дню народного единства прошел в Химках

    Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

    В выставочном комплексе «Артишок» в парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого состоялся концерт-акция «В дружбе народов — единство России». Главной темой вечера стала сплоченность многонационального народа России, историческая преемственность и единство.

    Программа объединила номера, посвященные многообразию языков, культуры и традиций народов страны. Для гостей выступила Маргарита Сваровская — победительница международного гранд-фестиваля традиционных культур народов России в исполнительских видах искусств «Талант года 2026» в номинации «Вокал». Ученица Открытой школы 360 Адиля Аглямова исполнила песню на татарском языке.

    Зрители увидели танцы народов страны — татарский, русский и якутский. Стихи прочитал заслуженный артист РФ Владимир Жуков. На сцене также выступили детская химкинская хореографическая студия «Весна», ансамбль гитар «Просвет» и баритон Василий Сельвесюк.

    По окончании мероприятия среди зрителей разыграли памятные призы и подарки. Гостям рассказали о символах Дня народного единства — Казанской иконе Божией Матери, Памятнике Минину и Пожарскому и гроздьях рябины. Организаторы напомнили, что Россия — это более 190 народов, сотни традиций, языков и историй.

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