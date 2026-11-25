Красногорск занял первое место среди городских округов Московской области по числу предприятий, работающих в сфере разработки ПО, а также в сфере кино, ТВ и создания фильмов. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на заседании Комиссии Совета Федерации по развитию креативных индустрий и народных художественных промыслов.

«Если говорить о компаниях, специализирующихся на создании софта, то таких в Красногорске более 670», — пояснила Зиновьева. На втором месте идет Одинцовский городской округ, где таких предприятий более 660, тройку лидеров замыкают Балашиха с почти 660 предприятиями.

В сегменте кино, ТВ и фильмов в Красногорске зарегистрировано почти 290 компаний — больше всего в Подмосковье. На втором месте Одинцовский городской округ (более 275 компаний), на третьем — Химки (более 240 компаний).

Создание программного обеспечения, производство кино, ТВ и фильмов относятся к приоритетным направлениям деятельности компаний креативных индустрий. К ним также относятся гастрономия, мода и ювелирное дело, НХП и ремесла.