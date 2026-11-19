В Подмосковье начался прием заявок на премию губернатора «Мы рядом. Доброе дело». Подать документы можно с 19 по 29 ноября. Награда предназначена для участников СВО, ветеранов, добровольцев и жителей, реализующих социально значимые проекты. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева .

Премию вручают с 2013 года. За это время ее лауреатами стали более 13 тысяч человек. В последние годы особое внимание уделяют поддержке военнослужащих и их семей.

«Наша премия целиком об этом. Надеюсь, мы вновь получим большое число заявок из разных уголков области, услышим вдохновляющие истории о благородных поступках и добрых делах», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

В этом году общий призовой фонд составит 80 миллионов рублей. Награды распределят по четырем номинациям:

«Герои на службе» — 35 премий по одному миллиону рублей для участников СВО, отличившихся в боях и при защите страны.

«Герои в тылу» — 20 премий по одному миллиону рублей для ветеранов спецоперации, которые после возвращения к мирной жизни занимаются общественной деятельностью, помогают сослуживцам и их близким.

«Защитники неба» — 10 премий по одному миллиону рублей для тех, кто участвует в защите Подмосковья от атак беспилотников.

«Доброе дело» — 30 премий по 500 тысяч рублей за волонтерские инициативы, помощь участникам СВО и их семьям, спасение людей при чрезвычайных ситуациях и поддержку нуждающихся.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте премия-мырядом.рф, подтвердить электронную почту и заполнить анкету. В ней нужно рассказать о реализованном проекте или героическом поступке, указать результаты и приложить подтверждающие документы. После проверки заявка появится в разделе «Участники».

Выдвинуть кандидата может сам автор проекта или герой, его законный представитель либо инициативная группа численностью не менее пяти человек. Подробные условия участия опубликованы на официальном сайте премии.