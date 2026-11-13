Глава Дмитровского округа посетил Музей истории органов внутренних дел

11 ноября Михаил Шувалов вместе с заместителями познакомился с музеем истории органов внутренних дел УМВД России «Дмитровское». Экскурсию провела основатель музея и председатель Совета ветеранов УМВД Римма Михеева.

Музей создали ветераны и действующие сотрудники управления. История экспозиции начинается с 1918 года — времени, когда в Дмитрове появилась милиция.

Римма Михеева рассказала, как сотрудники правоохранительных органов в разные годы защищали жителей, боролись с преступностью и служили родному краю в годы Великой Отечественной войны.

В музейных витринах — форма, личные вещи сотрудников, дипломы, фотоаппараты криминалистов и печатные машинки. Отдельная часть экспозиции посвящена фотографиям и газетным публикациям. Они рассказывают о людях, которые посвятили свою жизнь службе, и о тех, кто совершил подвиг.

Михаил Шувалов поблагодарил Римму Михееву и ветеранов УМВД за сохранение истории и работу с молодежью. Глава округа подарил ей цветы и оставил благодарственную запись в книге почетных посетителей музея от имени команды администрации муниципалитета.