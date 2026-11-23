Подмосковные спортсмены Анастасия Семенова и Даниил Алдошкин завоевали золотые медали в командных гонках на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

В женской гонке команда в составе Семеновой (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна), Ксении Коржовой и Ирины Сальниковой показала результат 2 минуты 58,308 секунды. Спортсменки пробежали дистанцию на три секунды быстрее, чем на этапе в Пекине, и на 1,5 секунды опередили команду Нидерландов. Бронза у сборной Китая.

В мужской гонке Алдошкин в тройке с Сергеем Трофимовым и Даниилом Найдешеным поднялся на высшую ступень пьедестала с результатом 3 минуты 38,601 секунды, установив новый рекорд катка. Серебро у команды Италии, бронза у конькобежцев Польши.

Этап прошел с 20 по 22 ноября в Обихиро (Япония).