В Московском областном филиале Президентской академии провели «крэш-курс» для студентов. Урок по безопасности на дорогах приурочили ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, который отмечают каждое третье воскресенье ноября.

На встрече выступали те, кто первым приезжает на место аварии — сотрудники Госавтоинспекции, скорой помощи и МЧС. Они честно и без прикрас рассказывали, что происходит во время ДТП и к каким страшным последствиям приводит, например, превышение скорости. К разговору присоединился и профессиональный мотоциклист, который привел жесткую статистику.

Главная цель такого урока — не напугать, а заставить задуматься. Организаторы специально не смягчали детали: хотят, чтобы студенты на всю жизнь запомнили, как хрупка человеческая жизнь и как важно соблюдать правила — и за рулем, и когда переходишь дорогу.

«Такой формат наиболее ярко, наиболее доходчиво показывает участникам мероприятия важность и необходимость соблюдения правил дорожного движения», — отметил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области Владимир Севостьянов.