Жители деревни Новое Подвязново обратились к депутату Московской областной Думы Ольге Поповой с важной для них проблемой — недостаточным освещением улицы. На проблемных участках установят дополнительные опоры.

Вопрос не про комфорт «в целом», а про реальные ежедневные заботы: как безопасно дойти домой в темное время суток, как спокойно погулять вечером, как быть уверенным, что дорога для детей и пожилых людей станет надежнее.

Утром 24 ноября на место выехали депутат Московской областной Думы Ольга Попова, депутат Богородского округа Анна Кириллова, представители администрации муниципалитета и подрядной организации. Вместе с жителями прошли по маршруту и детально осмотрели проблемные участки. По итогам осмотра определили места, где нужно установить дополнительные опоры освещения. Кроме того, в рамках благоустройства запланирована опиловка деревьев.

Все работы планируется завершить до конца года. Это значит, что уже совсем скоро дорога домой в темное время станет комфортнее, а вечерние прогулки — спокойнее и безопаснее для всех жителей деревни.