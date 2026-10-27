Очистные сооружения в Сергиевском реконструируют к 2027 году

Очистные сооружения в поселке Сергиевский в Коломне откроют после масштабной реконструкции в 2027 году. Готовность работ уже достигла 73%.

На объекте продолжаются строительно-монтажные работы. При этом действующий комплекс продолжает свою полноценную работу.

Сейчас специалисты возводят новые блоки биологической очистки, цеха глубокой доочистки и мехобезвоживания. Производительность сооружений составит 60 тысяч кубометров в сутки. Они будут обслуживать более 150 тысяч жителей округа.

Ранее обьъект посетил депутат Госдумы Никита Чаплин. Он рассказал, что новые технологические мощности обеспечат прежний объем работ, устранят неприятные запахи в поселке и позволят снизить затраты на обслуживание.