Более четверти месячной нормы осадков обрушилось на Подмосковье за ночь. Коммунальные службы Мытищ с раннего утра вышли на борьбу со стихией.

Специалисты расчищают и обрабатывают дорожные артерии, пешеходные переходы и тротуары, уделяя особое внимание сложным участкам — спускам, подъемам и круговым перекресткам.

На городских дорогах работают 120 единиц техники и 240 сотрудников муниципального учреждения «Леспаркхоз», во дворах уборку ведут 354 дворника от управляющих компаний с помощью 42 единиц техники. В сельских населенных пунктах задействованы 11 единиц техники Мытищинского территориального хозяйства.

Об неубранном участке, можно сообщить по телефону штаба по содержанию: +7 917 583-63-43, по телефону «Леспаркхоза»: +7 495 586-13-89, на сайте или в чате «Леспаркхоза».