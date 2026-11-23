В Химках прошел праздник в честь открытия обновленной зоны отдыха у Барашкинского пруда. В рамках Народной программы «Единой России» в округе последовательно реализуют проекты по развитию общественных пространств.

Территория стала удобным местом для прогулок, занятий спортом и семейного отдыха — продуманные зоны и новые элементы благоустройства делают пространство комфортным для жителей всех возрастов.

«Барашкинский пруд любим многими жителями, поэтому нам важно было не просто преобразить территорию, но и сохранить уютную атмосферу. Спасибо каждому, кто разделил с нами этот день. Пусть обновленный Барашкинский пруд дарит радость, уют и хорошее настроение в любое время года», — отметила глава Химок Инна Федотова.

У воды обустроили деревянные настилы и прогулочные дорожки, установили скамейки, шезлонги, качели, современные детскую и спортивную площадки, подключили новое освещение и видеонаблюдение. Провели комплексное озеленение, сохранив старые деревья.

«Все химчане будут довольны такой реконструкцией. Я каждый день буду ходить на работу мимо этого места и любоваться такой красотой», — поделилась жительница Химок.

Для гостей праздника работали тематические зоны, проходили творческие мастер-классы, на новой спортивной площадке устроили разминку для любителей активного отдыха. Всех угощали горячим чаем из самовара.