Команда Серпуховского колледжа заняла первое место на конкурсе «Студент года»

Команда спортивного клуба Серпуховского колледжа заняла первое место в номинации «Спортивное сообщество года» регионального этапа Российской национальной премии «Студент года — 2026». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Церемония награждения победителей прошла 30 октября в Химках. Проект студентов получил высокую оценку экспертного жюри и был признан лучшим в регионе. Теперь коллективу предстоит защищать честь Московской области на федеральном этапе премии.

В состав команды вошли капитан сборной колледжа по волейболу Арсений Кирпичев, капитан сборной по шахматам Егор Смирнов и основной игрок шахматной сборной Арсений Иванов. Наставниками выступили руководитель физического воспитания Наталья Гоглова и преподаватель физической культуры Елена Семичаснова.

Российская национальная премия «Студент года» проводится с 2014 года. Ее главная цель — выявить и поддержать талантливых студентов, добившихся значительных успехов в учебе, науке, творчестве, спорте, общественной деятельности и лидерстве.