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    Работу светофоров скорректировали на дорогах в трех округах Подмосковья

    Фото: Пресс-служба ГБУ МО "Мосавтодор"

    В Подмосковье за неделю синхронизировали работу трех светофоров, установили новый объект и скорректировали режим еще одного. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    В городском округе Домодедово синхронизировали работу трех соседних светофоров на 55 километре Каширского шоссе — вблизи остановки общественного транспорта «Шебанцево-1», на повороте к деревне Красное и в районе дома № 12Б на улице Шебанцево. Согласованная работа светофоров позволит упорядочить движение транспорта на этом участке, сократить время ожидания разрешающего сигнала и обеспечить более равномерное распределение транспортных потоков.

    В Мытищах новый светофор установили на пересечении Осташковского шоссе и улицы Красной Слободки. Он позволит повысить безопасность дорожного движения, упорядочить проезд перекрестка и снизить риск возникновения конфликтных ситуаций между участниками дорожного движения.

    В Раменском округе скорректировали режим работы светофора на пересечении Егорьевского и Донинского шоссе в выходные дни. Изменения направлены на оптимизацию движения транспорта с учетом особенностей транспортного потока в субботу и воскресенье.

    В ведомстве напомнили, что специалисты регулярно проводят мониторинг работы светофорных объектов и при необходимости вносят дополнительные изменения в их режимы. Точечные корректировки позволяют увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 15%.

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