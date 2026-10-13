Работу светофоров скорректировали на дорогах в трех округах Подмосковья

В Подмосковье за неделю синхронизировали работу трех светофоров, установили новый объект и скорректировали режим еще одного. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В городском округе Домодедово синхронизировали работу трех соседних светофоров на 55 километре Каширского шоссе — вблизи остановки общественного транспорта «Шебанцево-1», на повороте к деревне Красное и в районе дома № 12Б на улице Шебанцево. Согласованная работа светофоров позволит упорядочить движение транспорта на этом участке, сократить время ожидания разрешающего сигнала и обеспечить более равномерное распределение транспортных потоков.

В Мытищах новый светофор установили на пересечении Осташковского шоссе и улицы Красной Слободки. Он позволит повысить безопасность дорожного движения, упорядочить проезд перекрестка и снизить риск возникновения конфликтных ситуаций между участниками дорожного движения.

В Раменском округе скорректировали режим работы светофора на пересечении Егорьевского и Донинского шоссе в выходные дни. Изменения направлены на оптимизацию движения транспорта с учетом особенностей транспортного потока в субботу и воскресенье.

В ведомстве напомнили, что специалисты регулярно проводят мониторинг работы светофорных объектов и при необходимости вносят дополнительные изменения в их режимы. Точечные корректировки позволяют увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 15%.