Администрация Шаховской получила серебряную медаль на выставке «Золотая осень»

Администрация Шаховского округа получила серебряную медаль и диплом выставки «Золотая осень» за помощь фермерам в оформлении господдержки. В своей номинации муниципалитет стал единственным представителем Московской области, рассказала заведующая отделом сельского хозяйства Татьяна Савукова РИАМО.

Специалисты администрации и земельного контроля консультируют аграриев, помогают готовить отчетность и оформлять документы на гранты и субсидии. В округе работают шесть сельхозпредприятий и около 50 фермерских хозяйств.

В 2025 году местные сельхозпроизводители получили более 287 миллионов рублей господдержки. Средства направляют на развитие хозяйств, обновление производственной базы и внедрение технологий.