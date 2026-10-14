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    Администрация Шаховской получила серебряную медаль на выставке «Золотая осень»

    Фото: Татьяна Рунова

    Администрация Шаховского округа получила серебряную медаль и диплом выставки «Золотая осень» за помощь фермерам в оформлении господдержки. В своей номинации муниципалитет стал единственным представителем Московской области, рассказала заведующая отделом сельского хозяйства Татьяна Савукова РИАМО.

    Специалисты администрации и земельного контроля консультируют аграриев, помогают готовить отчетность и оформлять документы на гранты и субсидии. В округе работают шесть сельхозпредприятий и около 50 фермерских хозяйств.

    В 2025 году местные сельхозпроизводители получили более 287 миллионов рублей господдержки. Средства направляют на развитие хозяйств, обновление производственной базы и внедрение технологий.

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