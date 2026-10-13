Качество горячей воды проверили в микрорайоне Поваровка в Солнечногорске

12 октября в микрорайоне Поваровка городского округа Солнечногорск специалисты провели отбор проб горячей воды на блочно-модульной котельной и в многоквартирных домах. Проверку организовали по поручению главы муниципалитета Константина Михалькова для контроля качества водоснабжения и оценки эффективности технических мероприятий.

В работе участвовали представители администрации округа, управляющей компании и ГУП МО «Солнечногорское ЖКХ». Образцы воды взяли на блочно-модульной котельной, в подвалах и квартирах жителей домов № 6 и 15. Исследования помогут определить текущие показатели качества водоснабжения. Анализ проведут в лаборатории предприятия, где специалисты проверят содержание железа и жесткость воды.

«Последовательный отбор проб позволит получить объективную картину и проследить, как меняются показатели качества воды после проведения запланированных технических мероприятий. Важно провести исследование на всех ключевых этапах, чтобы принимать дальнейшие решения на основании результатов лабораторного анализа», — отметил советник главы Солнечногорска Александр Чурбанов.

Повторный отбор проб запланирован после демонтажа байпасных линий на тепловой сети. В третий раз качество горячей воды проверят после подключения блочно-модульной котельной к ВЗУ № 4.