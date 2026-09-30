Коломенский завод запустил систему «Метрология» вместо бумажных журналов

На Коломенском заводе, входящем в «Трансмашхолдинг», запустили информационную систему «Метрология». Об этом сообщили в Мининвесте Подмосковья.

Система объединяет данные обо всех измерительных приборах предприятия в едином цифровом контуре и полностью заменяет бумажные журналы. Раньше специалисты вели их вручную и искали сведения в разрозненных файлах.

Теперь вся история прибора — от поступления на завод до списания — хранится в одном окне. Электронная карточка содержит полную историю обслуживания и перемещений, дублирование данных исключено, а учет автоматизирован. Руководители видят актуальное состояние парка приборов в реальном времени.

Система сопровождает прибор на протяжении всего жизненного цикла: напоминает о сроках поверки, фиксирует результаты калибровки и блокирует использование инструмента с истекшим сроком проверки. Данные о поверках автоматически обновляются в Федеральной государственной информационной системе «Аршин».

«Реализация данного проекта позволяет предприятиям ТМХ значительно упростить работу с измерительным оборудованием и инструментом. Это, в свою очередь, повышает производительность труда и напрямую влияет на рост качества выпускаемой продукции», — сказал директор департамента по качеству в производстве и сервисе ТМХ Алексей Куклин.

Проект курировал заместитель генерального директора по операционной деятельности ТМХ Андрей Васильев. Над запуском работала кросс-функциональная команда из экспертов Коломенского завода, дирекции по операционной деятельности, IT-специалистов и разработчиков компании «ЭксДиБиАй».