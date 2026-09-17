День города отметили в Коломне
12 сентября Коломна отметила 849-й день рождения. Празднование по традиции началось с возложения цветов в Мемориальном парке — здесь почтили память тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны.
Торжества продолжились во Дворце культуры «Тепловозостроитель», где собрались почетные гости и представители общественных организаций.
«Для кого-то Коломна является малой родиной. Кто-то выбрал этот город сам, приехал однажды и остался навсегда. И для каждого из нас Коломна является родной. И это сегодня самое главное. Посмотрите, как наш город живет прямо сейчас. Сколько всего изменилось и сколько появилось нового. Мы не просто храним прошлое, мы строим все вместе будущее и настоящее», — обратился к собравшимся глава городского округа Александр Гречищев.
Традиционно на празднике чествовали жителей округа. Государственные, областные и муниципальные награды вручили коломенцам, которые работают в самых разных сферах — от культуры, образования и медицины до промышленности, городского хозяйства и спорта. В этот день Коломну посетила Герой России Людмила Болилая, которая также поздравила жителей с этим знаменательным днем, отметив красоту и гостеприимство округа.
Праздничную атмосферу на сцене создавали творческие коллективы. Театрализованная постановка «Коломна — перекресток времен» задала тон всей концертной программе. Особым подарком стало выступление вокального квартета «Перфомен».
Праздничные мероприятия в этот день развернулись и в парке Мира. В недавно обновленном пространстве собрались сотни жителей Коломны. Для гостей подготовили десятки активностей: в шатрах проходили игры и мастер-классы, рядом можно было послушать лекции и с помощью VR-технологий совершить виртуальную прогулку по знакомым улицам. На открытых площадках мастерство показывали спортсмены, а сразу на двух сценах шли выступления солистов и творческих коллективов города. На одной из аллей разместили выставку «Жены героев». Специальным гостем праздника стал поэт и композитор Симон Осиашвили.
Завершился День города большой шоу-программой знаменитых иллюзионистов братьев Сафроновых. Гала-концерт II фестиваля «Маги в парках» на главной сцене собрал немало поклонников загадок и волшебных перевоплощений.