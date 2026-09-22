Доходы регионального бюджета Подмосковья составили 787 млрд рублей с января

Доходы консолидированного бюджета Московской области за январь–август 2026 года составили 1,022 триллиона рублей, расходы — более 1,003 триллиона рублей. Об этом заявил министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков.

Доходная часть бюджета выполнена на 62% от годового плана, расходная — на 57%. Основными источниками налоговых поступлений стали НДФЛ и налог на прибыль организаций: на них пришлось 72% всех поступлений. За восемь месяцев в бюджет поступило 422 миллиарда рублей НДФЛ и 235 миллиарда рублей налога на прибыль, что соответствует 60% и 69% годовых плановых показателей. По налогу на имущество организаций план исполнен на 74% — поступления достигли 53 миллиардов рублей.

Региональный бюджет получил 787 миллиарда рублей доходов, включая 735 миллиардов собственных средств, или 65% годового плана. Расходы составили 772 миллиарда, что соответствует 58% запланированного объема.

На социально ориентированные госпрограммы направили 524 миллиарда рублей — почти 68% расходов регионального бюджета. Наиболее высокое исполнение планов за восемь месяцев отметили по программам «Чистый регион» — 77%, «Культура и туризм Подмосковья» и «Социальная защита населения Московской области» — по 74%, «Сельское хозяйство Подмосковья» и «Здравоохранение Подмосковья» — по 73%.

По состоянию на 1 сентября просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Московской области не было.