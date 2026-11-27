26 ноября в Музейно-выставочном центре состоялся отчет о деятельности Ассоциации ветеранов СВО городского округа Серпухов за 2025 год. Перед собравшимися выступил руководитель организации, кавалер ордена Мужества Игорь Старовойт.

Сегодня Ассоциация объединяет четыре местных отделения, а общее число ее членов достигло 200 человек. За отчетный период в организацию поступило 540 обращений, из которых 523 уже отработаны, 17 находятся в работе. Среди реализованных проектов — 17 уроков мужества, открытие 37 «Парт Героя» в школах округа, более 250 приемов участников СВО и их семей. По программе «Доступная среда» отработано пять адресов ветеранов, четверо членов Ассоциации прошли обучение или профессиональную переподготовку. В рамках промышленного туризма проведено 15 экскурсий для 30 ветеранов СВО, восемь из них уже трудоустроены.

Отдельно была отмечена патриотическая и мемориальная работа: создан мурал, установлены семь памятных табличек. Спортивные достижения также вошли в отчет: команда Ассоциации четырежды становилась обладателем «Кубка Мужества», а в составе сборной Московской области завоевала первое место в общекомандном зачете всероссийского турнира. В «СВОей игре» приняли участие более 10 ветеранов.

Одним из ключевых направлений остается гуманитарная деятельность. Регулярно формируются и отправляются гуманитарные конвои в зону СВО — совместно с волонтерами их было 32. В торжественной обстановке еще одному защитнику вручили карточку члена Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО.