«Мособлгаз» завершает строительство распределительных газопроводов в коттеджном поселке «Золотой город» села Троицкое городского округа Мытищи. Работы идут в рамках программы социальной газификации, сообщили в компании.

Общая протяженность новых сетей — более 700 метров. Газопровод прокладывают открытым способом: на участке уже расположено множество подземных коммуникаций, в том числе теплотрасса, водопровод и силовые кабели.

Завершить строительство планируется до конца текущего года. Подать заявку на догазификацию можно уже сейчас.

Сделать это можно через личный кабинет клиента «Мособлгаза», на портале госуслуг или через Единый оператор газификации.

Чтобы пуск газа прошел без задержек, помещение под газовое оборудование должно соответствовать нормативам. С памяткой по подготовке дома можно ознакомиться на сайте «Мособлгаза».