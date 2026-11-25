Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

С начала ноября коммунальные службы Подмосковья выполнили более 10,5 тысячи заявок жителей на ремонт подъездов многоквартирных домов. Обращения поступили через Единую диспетчерскую службу региона.

Больше всего работ провели в Шатуре — свыше 2,9 тысячи. В Богородском округе выполнили более 900 заявок, в Химках — свыше 780.

Специалисты обновляли стены и потолки, заделывали трещины и сколы, ремонтировали перила, ступени и напольные покрытия. Также меняли разбитые стекла, приводили в порядок оконные рамы, входные и тамбурные двери, почтовые ящики и осветительные приборы. При необходимости устанавливали новые дверные ручки, петли, доводчики и электрощитки, монтировали кабель-каналы.

Состояние подъездов регулярно проверяют инспекторы министерства по содержанию территорий. Нарушения фиксируют в Единой диспетчерской службе и передают управляющим организациям.

О необходимости ремонта жители могут сообщить в свою управляющую компанию или оставить заявку в ЕДС.