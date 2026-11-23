Церемония вручения первых паспортов прошла в Наро-Фоминском округе
В Зале воинской славы поселка Селятино Наро-Фоминского округа 20 ноября прошла торжественная церемония вручения первых паспортов. Главный документ гражданина России получили шесть юных жителей.
Паспорта подросткам вручили заместитель начальника территориального управления Селятино Вера Ткаченко, заслуженный работник культуры России, почетный гражданин поселка и Наро-Фоминского округа Лидия Черепанова, заместитель директора Селятинской средней школы по воспитательной работе Светлана Мархгейм и руководитель Совета ветеранов треста «Гидромонтаж» Николай Ерин. Они поздравили подростков с важным событием и обратились с напутственными словами.
Вместе с паспортами юные жители получили памятные подарки от Дома культуры «Мечта». Церемонию провел командир военно-патриотического отряда «Селятинский поисковик» Дмитрий Флоренко.
Завершилась встреча просмотром видеоролика об истории паспорта в России.