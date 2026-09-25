ИИ в Подмосковье выявил более 1,6 тысячи нарушений парковки

В Подмосковье искусственный интеллект выявил более 1,6 тыс. нарушений правил парковки в запрещенных зонах вдоль дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

С начала внедрения ИИ-проекта эвакуировали 950 автомобилей. Искусственный интеллект каждый час делал снимки с камер системы «Безопасный регион» и находил машины, которые стоят дольше 30 минут в неположенном месте.

ИИ проверял систематичность нарушения — не менее трех нарушений в сутки в течение двух дней — и передавал информацию ответственным сотрудникам. После проверки данные об объекте направляются сотрудникам Управления регионального административно-транспортного контроля.

Раньше инспекторам приходилось объезжать улицы и вручную отсматривать видео с камер видеонаблюдения. ИИ сократил выездные проверки и ручной мониторинг камер, а также создал единую базу очагов нарушений и позволил охватить все проблемные места.

Изучить эту и другие ИИ-практики Московской области и подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион»: https://digital.mosreg.ru/.