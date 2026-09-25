360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    ИИ в Подмосковье выявил более 1,6 тысячи нарушений парковки

    Фото: медиасток.рф

    В Подмосковье искусственный интеллект выявил более 1,6 тыс. нарушений правил парковки в запрещенных зонах вдоль дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    С начала внедрения ИИ-проекта эвакуировали 950 автомобилей. Искусственный интеллект каждый час делал снимки с камер системы «Безопасный регион» и находил машины, которые стоят дольше 30 минут в неположенном месте.

    ИИ проверял систематичность нарушения — не менее трех нарушений в сутки в течение двух дней — и передавал информацию ответственным сотрудникам. После проверки данные об объекте направляются сотрудникам Управления регионального административно-транспортного контроля.

    Раньше инспекторам приходилось объезжать улицы и вручную отсматривать видео с камер видеонаблюдения. ИИ сократил выездные проверки и ручной мониторинг камер, а также создал единую базу очагов нарушений и позволил охватить все проблемные места.

    Изучить эту и другие ИИ-практики Московской области и подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион»: https://digital.mosreg.ru/.

    Читайте также

    Студентов Подмосковья пригласили на олимпиаду по кибербезопасности

    Более 60 деревьев высадили в ЖК «Зеленые Аллеи» в Ленинском округе

    Свыше 120 новых медсестер начали работать в больнице в Мытищах с начала года

    Более 160 тысяч онлайн-заявок на присвоение адреса подали в Подмосковье с января

    Последние теплые выходные: какая погода ждет Подмосковье и Москву 19 и 20 сентября

    Подмосковные врачи спасли женщину с опухолью мозжечка

    Открытый турнир по фехтованию начался в Люберцах

    Почти 10 тысяч студентов Подмосковья отметили День работников леса

    Минтранс Подмосковья оценил утренние пробки 25 сентября в 3 балла

    Детский сад построят в квартале «G3 Михалевич» в Раменском

    Депутат Госдумы провел встречу с коллективом предприятия в Чехове

    Жители Лунево и Подрезково приняли участие в выборах в Химках