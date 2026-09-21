Почти 10 тысяч студентов Подмосковья отметили День работников леса

В Подмосковье более 9,8 тысячи студентов приняли участие в мероприятиях ко Дню работников леса, который отмечается в третье воскресенье сентября. Обучающиеся колледжей участвовали в экологических акциях, деловых играх и медиапроекте, посвященных защите лесов и рациональному использованию природных ресурсов, сообщили в Минобразования Подмосковья.

Одним из мероприятий стала деловая игра «Суд над браконьером». Студенты вместе с советниками директоров по воспитанию инсценировали судебное заседание и распределили между собой роли судей, прокуроров, адвокатов и свидетелей. В ходе игры они обсудили незаконную охоту и вырубку лесов.

В рамках проекта «Голос леса» участники работали в командах и создавали короткие видеоролики. В них студенты рассказывали о проблемах лесного хозяйства, деятельности лесничеств, значении лесов для экосистемы и интересных фактах о природе.

Экологическая акция «Природа — наш дом», организованная «Навигаторами детства», продолжалась в течение недели. Студенты собирали макулатуру, участвовали в образовательных мероприятиях по переработке отходов и ответственному использованию природных ресурсов, а также выходили на уборку территорий в лесах, скверах и парках.