Депутат Госдумы провел встречу с коллективом предприятия в Чехове

Депутат Государственной думы Александр Коган посетил предприятие «Шаттдекор», работающее в Чехове с 2000 года. Он ознакомился с деятельностью компании и ответил на вопросы, интересующие ее сотрудников.

На встрече обсудили проблемы, которые волнуют жителей Чехова, в том числе разделение мусора, размещение дополнительных контейнеров, нормы накопления отходов, заключение договора на вывоз мусора в СНТ. Еще одной темой стала медицина: нехватка узких специалистов и возможность получить медицинскую помощь рядом с домом. Также затронули работу очистных сооружений на предприятии. Александр Коган обратил внимание на замкнутый цикл водопользования на производстве — производственную воду многократно очищают и используют повторно, а концентраты утилизируют через специализированные организации.

«Шаттдекор» выпускает декоративную бумагу, меламиновые и финиш‑пленки — они широко применяются в мебельной и строительной отраслях. За годы работы предприятие произвело свыше 300 тысяч тонн бумаги и около 2 миллиардов квадратных метров пленок. Такого результата удалось достичь благодаря расширению производства и обновлению оборудования.