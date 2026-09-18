Депутат Госдумы провел встречу с коллективом предприятия в Чехове
Депутат Государственной думы Александр Коган посетил предприятие «Шаттдекор», работающее в Чехове с 2000 года. Он ознакомился с деятельностью компании и ответил на вопросы, интересующие ее сотрудников.
На встрече обсудили проблемы, которые волнуют жителей Чехова, в том числе разделение мусора, размещение дополнительных контейнеров, нормы накопления отходов, заключение договора на вывоз мусора в СНТ. Еще одной темой стала медицина: нехватка узких специалистов и возможность получить медицинскую помощь рядом с домом. Также затронули работу очистных сооружений на предприятии. Александр Коган обратил внимание на замкнутый цикл водопользования на производстве — производственную воду многократно очищают и используют повторно, а концентраты утилизируют через специализированные организации.
«Шаттдекор» выпускает декоративную бумагу, меламиновые и финиш‑пленки — они широко применяются в мебельной и строительной отраслях. За годы работы предприятие произвело свыше 300 тысяч тонн бумаги и около 2 миллиардов квадратных метров пленок. Такого результата удалось достичь благодаря расширению производства и обновлению оборудования.
Александр Коган отметил высокий уровень развития компании. «Здесь современнейшее производство, большой объем выпуска продукции и много интересных разработок. При этом компания почти полностью вышла на собственное производство ингредиентов», — подчеркнул парламентарий.
Развитие округа строится на открытом диалоге между жителями и органами власти. Свои предложения можно озвучить на «выездной администрации» или личном приеме главы Чехова Михаила Собакина, а также в общественной приемной Александра Когана.