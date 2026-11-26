Все службы переведены на усиленный режим работы. В ходе объезда проверили состояние дорог, дворовых территорий и общественных пространств, а также работу спецтехники и дворников. На улице Автомобилистов глава округа пообщался с жителями. Среди основных вопросов — ремонт детской игровой зоны и своевременный вывоз мусора с контейнерной площадки. Ответственным руководителям даны соответствующие поручения.

Участники объезда также посетили спортивный зал «Юность», где проходят тренировки и соревнования баскетболистов. Вместе с руководством и тренерским составом обсудили вопросы замены освещения в зале и регулярной уборки снега на прилегающей территории. Все замечания взяты на контроль.

Снегопад продолжается, поэтому жителей просят соблюдать меры предосторожности. Автомобилистам рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а при необходимости — соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковаться под заснеженными деревьями и возле неустойчивых конструкций. Пешеходам следует быть внимательными на дорогах, использовать световозвращающие элементы и переходить проезжую часть только в установленных местах. По всем вопросам можно обратиться на горячую линию главы округа по номеру 2-99-03.