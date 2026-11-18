Сотрудники администрации городского округа Мытищи проверили ход работ по замене участка газопровода на улице Мира и оценили соблюдение требований безопасности. Во время мониторинга специалисты выявили нарушения, которые подрядчику поручили устранить в кратчайшие сроки.

Работы на объекте выполняет «Мособлгаз». Специалисты заменяют часть газораспределительной сети, чтобы повысить надежность коммуникаций, обеспечить безопасность жителей и стабильное газоснабжение округа.

Особое внимание в ходе проверки уделили соблюдению охранных мероприятий и состоянию территории после проведения работ. Подрядной организации указали на выявленные недостатки и поручили привести участок в нормативное состояние, а также устранить последствия аварийной ситуации.

Контроль за ходом реконструкции продолжится. Своевременное устранение нарушений позволит обеспечить безопасное проведение работ и дальнейшую эксплуатацию газовых сетей.