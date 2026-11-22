В Ленинском городском округе Московской области провели выездные консультации для участников СВО и их близких в рамках проекта «Правомобиль». На одной площадке собрались представители разных ведомств, чтобы жители могли получить юридическую и социальную помощь.

В мероприятии, приуроченном к четырехлетию Комитета семей воинов Отечества, участвовали сотрудники военкомата, администрации, МВД, службы судебных приставов, МФЦ и Социального фонда.

«У нас на сопровождении — более полутора тысяч семей участников СВО. Из них — 180 ветеранов, которые уже вернулись, и все эти люди находятся под нашим чутким сопровождением и заботой», — рассказала руководитель штаба комитета в Ленинском округе Дарья Филатова.

По ее словам, организация ежедневно помогает семьям решать бытовые, юридические и социальные вопросы. Проект «Правомобиль» позволяет получить консультации нескольких специалистов в одном месте, не обращаясь отдельно в каждое ведомство.