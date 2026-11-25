Мощный снегопад обрушился на Подмосковье в ночь на 25 ноября. Дорожные и коммунальные службы Воскресенска продолжают бороться с последствиями стихии в усиленном режиме.

Дороги, дворовые территории и общественные пространства округа расчищают 44 единицы специализированной техники, 20 дорожных рабочих и 107 дворников. Проводится механизированная и ручная уборка снега, а также непрерывная обработка проезжей части противогололедными материалами.

В первую очередь приводят в порядок основные магистрали и дороги с интенсивным движением, подъезды к социальным объектам и остановкам общественного транспорта, затем расчищают внутриквартальные проезды, тротуары и дворовые территории.

Масштабная уборка продолжается во всех округах Подмосковья. Региональный Минтранс призвал автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и учитывать погодные условия при планировании поездок. В условиях снегопада важно проявлять особую осторожность.