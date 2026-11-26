Сегодня 10:52 Праздничное настроение и активный отдых. Где покататься на коньках и лыжах в Подмосковье зимой Почти 50 катков с искусственным льдом откроют в Подмосковье в декабре Фото: Главный каток Подмосковья в парке «Патриот» Одинцовского округа / Медиасток.рф Подмосковье

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К зиме в Подмосковье подготовят десятки площадок для активного отдыха. В парках региона откроют 48 катков с искусственным льдом, 68 лыжных трасс и 41 тюбинговую горку. Основные площадки начнут принимать посетителей в декабре.

Новые ледовые площадки обустроят в Балашихе, Дубне, Истре, Пущине и Щелкове. Так, покататься можно будет в парке «Пестовский», на стадионе «Волна», в лесопарке «Соколиная гора», микрорайоне «В», Центральном парке Пущина и Центральном парке Щелкова. «Мы завершаем подготовку к зимнему сезону. В это время парки становятся главными точками притяжения жителей и гостей региона. Для этого подготовлена вся необходимая инфраструктура — 48 катков с искусственным льдом и 30 с натуральным, 68 лыжных трасс общей протяженностью 211 километров и 41 тюбинговая горка», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Фото: Каток у стадиона «Орбита» в Дзержинском / Медиасток.рф

Для комфортного отдыха на всех площадках оборудуют теплые пункты проката коньков, шкафчики, сушилки для обуви, зоны ожидания и туалеты. Оплатить сеанс можно будет по QR-коду. Также на катках будут работать фудтраки с едой, музыкальное сопровождение и праздничная подсветка. Любителям беговых лыж стоит присмотреться к парку имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, стадиону «Зоркий» в Красногорске и клубу «Волкуша» в Лыткарине. Например, на «Волкуше» оборудованы маршруты разной протяженности, а на «Зорком» есть пятикилометровая трасса. В Истре лыжни проложат в лесопарках «Прибрежный», «Шишкин лес», «Соколиная гора» и «Городская Массовка».

Все площадки будут готовы к приему посетителей — мы понимаем, насколько важно, чтобы отдых на свежем воздухе был не только интересным, но и безопасным. Михаил Хайкин

Фото: Благотворительная «Добрая лыжня» в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха / Медиасток.рф