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    Единый день диспансеризации прошел в Чехове

    Фото: пресс-служба администрации м. о. Чехов

    Жители округа проверили основные показатели здоровья. Диспансеризация состоялась в микрорайоне Венюково на улице Гагарина, 37а.

    С учетом возраста и пола пациентам делали ЭКГ, флюорографию, измеряли внутриглазное давление и онкоскрининг. Также можно было проверить репродуктивное здоровье, сдать анализ на гепатит С, кровь на глюкозу и холестерин, измерить рост, вес и артериальное давление.

    «Диспансеризация — возможность проверить здоровье, даже когда человек чувствует себя хорошо. Многие болезни на ранних этапах протекают без симптомов. Поэтому важно регулярно контролировать давление, показатели крови, вес и своевременно реагировать на изменения», — отметила рентгенолаборант Анна Калинина.

    Врачи подчеркивают: опасные болезни нередко развиваются скрыто и подолгу не дают о себе знать. Диспансеризация помогает составить общую картину здоровья, увидеть факторы риска и заметить отклонения еще на раннем этапе. Набор обследований зависит от возраста и пола пациента. Если выявлены изменения, назначают дополнительные диагностические процедуры и консультации профильных специалистов.

    После первого этапа врач при необходимости назначит дополнительные исследования.

    Следующий Единый день диспансеризации пройдет 17 октября. Обследование по полису ОМС доступно по будням на Гагарина, 37а, кабинет № 131.

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