Проект строительства водопроводной сети разработали в Ленинском округе

В Ленинском городском округе продолжается обновление инженерной инфраструктуры. Глава муниципалитета Станислав Каторов встретился с жительницей села Беседы, которая ранее обратилась в ходе выездной администрации с вопросом о строительстве канализации для населенных пунктов, и вместе с профильными специалистами выехал на водозаборный узел в Дроздово для оценки технической возможности подключения.

Совместно с Видновским ПТО ГХ разработано проектное решение по строительству водопроводной сети от ВЗУ в Дроздово до населенных пунктов Слобода, Мильково и Беседы. Также подготовлено предпроектное решение по канализованию населенных пунктов Картинского территориального округа.

«Мы слышим каждого жителя и стараемся оперативно реагировать на их вопросы. По итогам встречи и выезда на место мы уже разработали проектные решения, которые позволят обеспечить водоснабжением и канализацией несколько населенных пунктов. Поэтапно обновляем инженерную инфраструктуру в нашем округе», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе администрации добавили, что работы по обновлению инженерной инфраструктуры в Ленинском округе проводятся поэтапно. В этом году реконструируют три котельные в поселках Суханово, Измайлово и Развилка, модернизируют шесть центральных тепловых пунктов и проводят капитальный ремонт двух участков тепловых сетей общей протяженностью 540 метров. Все разработанные проектные решения находятся на контроле администрации.