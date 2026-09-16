Подмосковный врач Бавеян назвал неожиданное ухудшение зрения признаком инсульта

Врачи регионального сосудистого центра Воскресенской больницы проводят высокотехнологичные операции по извлечению тромба. Об особенностях этой спасительной процедуры рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Ишемический инсульт часто возникает, когда тромб блокирует крупную артерию и перекрывает доступ кислорода к тканям мозга. Клетки начинают гибнуть стремительно, поэтому фактор времени становится решающим для прогноза.

Тромбоэкстракция позволяет механически устранить закупорку через минимальный прокол: под рентген-контролем хирург вводит катетер к месту поражения, захватывает сгусток специальным инструментом и восстанавливает кровоток.

«Основные тревожные признаки ишемического инсульта: внезапная асимметрия лица, слабость или онемение руки либо ноги, нарушение или потеря речи; неожиданное ухудшение зрения, нарушение координации или равновесия, внезапная сильная головная боль. При первых признаках инсульта нельзя ждать, пытаться самостоятельно добраться до больницы или надеяться, что симптомы пройдут. Если появился хотя бы один из этих симптомов, необходимо немедленно звонить по номеру 112», — подчеркнул врач регионального сосудистого центра Воскресенской больницы Ашот Бавеян.

Шансы на полное восстановление зависят от скорости доставки пациента в специализированный центр. Решение о проведении тромбоэкстракции врачи принимают после экстренного обследования.

Записаться на консультацию можно по номеру отделения 8 (496) 442-12-33 или взяв направление в поликлинике.