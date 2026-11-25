Две студентки профессионально-педагогического колледжа Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ) стали призерами Всероссийского конкурса видеороликов «Родное слово» в номинации «Голоса родной земли». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Диплом II степени получила Виктория Белянина. Для выступления она выбрала отрывок из автобиографического рассказа-очерка Юрия Яковлева «Сердце земли», посвященного памяти матери писателя, пережившей голод в блокадном Ленинграде в годы Великой Отечественной войны. Научным руководителем студентки стала преподаватель Светлана Евтеева.

Диплом III степени завоевала Ульяна Петрова, подготовившая работу по стихотворению советского поэта Расула Гамзатова «Нас двадцать миллионов» под руководством педагога Юлии Трофимовой.

Как отметили в пресс-службе, участие в конкурсе позволило студенткам продемонстрировать навыки выразительного чтения, раскрыть творческие способности и обратиться к произведениям отечественной литературы.