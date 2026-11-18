В 11 округах Подмосковья выявили и отремонтировали неисправные светофорные объекты. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели в городской черте: в Можайске на улице 1-я Железнодорожной, в Истре на пересечении улицы Ленина и Волоколамского шоссе, во Фрязине на проспекте Мира, в Королеве на улице М.К. Тихонравова, в Дубне на проспекте Боголюбова, в Серпухове в городе Протвино на проспекте имени Академика А.А. Логунова и в Солнечногорске на улице Стеклозаводской.

Также светофоры отремонтировали в Дмитрове в селе Озерецкое на Рогачевском шоссе и в поселке совхоза Буденновец на улице Центральной, в Домодедове на 66-м км Каширского шоссе и в Воскресенске в селе Юрасово на улице Центральной.

Кроме того, в Сергиевом Посаде на Западном обезде города обнаружили неисправную вызывную кнопку пешеходного светофора. Из-за нее светофор не переключался в режим «зеленого» света для пешеходов. Специалисты ГБУ МО «Мосавтодор» оперативно восстановили объект.

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