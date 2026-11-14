Комиссия оценила подготовку Мытищ к зимнему сезону

Пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Мытищи

С началом октября в Мытищах начался поэтапный запуск отопления в многоквартирных домах и социальных объектах округа. Сотрудники администрации контролировали ход работ на всех ресурсоснабжающих организациях на каждом этапе.

Городской округ получил паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2026/2027. Документ оформлен в соответствии с приказом Минэнерго России № 2234.

Комиссия провела оценку всех ключевых объектов ЖКХ и энергетики округа — нарушений не выявлено. Статус муниципалитета: «готов».

Тепло и бесперебойная работа инженерных систем в этот сезон гарантируются: инфраструктура Мытищ к холодам полностью подготовлена.

Специалисты организаций, обеспечивающих теплоснабжение, будут оперативно регулировать температуру, выравнивать давление в сетях и удалять воздух из систем отопления.

Если в квартире холодно и вы заметили признаки скопления воздуха в системе отопления, сообщите об этом через чат-бот «Чистый двор». Либо обратитесь в территориальный отдел № 8 Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, который находится по адресу: улица Летная, дом 18, корпус 1, или по телефону: 8 (495) 582-01-51.